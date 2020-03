Actualidade

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em baixa acentuada no início da sessão, com o índice Dow Jones a perder 3%, numa altura em que aumentam receios com a epidemia de coronavírus.

Às 14:56 (hora de Lisboa), o Dow Jones recuava 3,01% para 26.276,04 pontos e o índice tecnológico Nasdaq perdia 2,52% para 8.791,12 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 2,40% para 3.055,06 pontos.