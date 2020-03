Covid-19

O gabinete de estudos económicos do Standard Bank considerou hoje que a descida dos preços do petróleo devido ao surto de Covid-19 pode obrigar o Governo angolano a rever o Orçamento Geral do Estado.

"O preço do barril de crude desceu para cerca de 56 dólares [50 euros] por barril, mais perto dos 55 [49 euros] usados pelo Governo de Angola na elaboração do orçamento para este ano; se a situação piorar não descartamos uma revisão do Orçamento para garantir que o saldo orçamental seja zero", escrevem os analistas.

De acordo com o mais recente relatório sobre as economias africanas, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, Angola é um dos países com um relacionamento mais próximo com a China, e por isso "não está imune aos impactos negativos que o surto deverá ter a nível global".