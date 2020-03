Covid-19

Oito milhões e meio de estudantes italianos ficaram hoje sem aulas e assim ficarão por dez dias para evitar a propagação da epidemia do Covid-19, que já fez mais de 100 mortos e 3.000 infetados no país.

O encerramento de 58.000 jardins infantis, escolas, liceus e universidades é inédito na história de Itália, onde as aulas continuaram mesmo durante a Segunda Guerra Mundial e os bombardeamentos dos Aliados.

O Governo, que pretende assim evitar a propagação do surto do novo coronavírus do norte para o sul do país, o que poderia esgotar o sistema de saúde italiano, anunciou a decisão na quarta-feira à noite.