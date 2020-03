Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje um concurso especial para acesso ao ensino superior para estudantes que concluem o secundário pela via profissional ou artística, sendo este voluntário para as instituições e sem interferir nas vagas do concurso nacional.

O decreto-lei para acesso dos estudantes do ensino profissional ao Ensino Superior, através da criação de uma nova via de ingresso "sobretudo para estudantes que terminam o ensino secundário via profissional ou artística", foi hoje aprovado na reunião do executivo e explicada aos jornalistas pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, no habitual briefing que se segue ao Conselho de Ministros.

De acordo com o governante, esta iniciativa resultou "de um amplo debate e discussão com as instituições e com a sociedade civil" e diversifica "o acesso ao ensino superior criando um concurso especial que será realizado pelas próprias instituições de ensino".