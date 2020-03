Actualidade

O Ministério da Administração Interna (MAI) propôs hoje aos sindicatos da PSP e às associações socioprofissionais da GNR a criação de uma entidade que fiscalize as condições de segurança e saúde nestas duas forças de segurança.

No âmbito da agenda de diálogo social e ação para a legislatura, prosseguiram hoje as reuniões de negociação entre o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, e os sindicatos da PSP e associações socioprofissionais da GNR, tendo estado em discussão a segurança e saúde no trabalho.

No final da reunião, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Rodrigues, disse à agência Lusa que o MAI apresentou um documento no qual propôs a criação de uma entidade para fiscalizar as condições de segurança e saúde na PSP e GNR, funcionando esta inspeção com entidades internas das forças de segurança.