Actualidade

O grupo Ferpinta, proprietário do Vila Baleira Porto Santo, anunciou hoje o investimento de 12 milhões de euros num novo hotel no Funchal, tornando-se o primeiro grupo hoteleiro com uma oferta combinada nas duas ilhas da Madeira.

O anúncio foi feito pelo administrador do Grupo Vila Baleira Hotels & Resorts, a marca operacional criada pelo grupo Ferpinta para o segmento do Turismo, Gonçalo Teixeira, num encontro com jornalistas, em Lisboa.

"Achámos que faria todo o sentido crescer e que o primeiro passo depois de Porto Santo seria a criação de uma sinergia entre Porto Santo e a ilha da Madeira", afirmou o responsável do grupo sediado em Oliveira de Azeméis, que é proprietário há 20 anos do Vila Baleira Porto Santo.