Actualidade

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, assumiu hoje que a aposta em Rúben Amorim para treinador da equipa principal de futebol é "um risco", mas enalteceu que o critério para a escolha foi a "competência".

Antes de apresentar o ex-treinador do Sporting de Braga, no Estádio José Alvalade, o líder 'leonino' fez uma declaração à comunicação social, para justificar a escolha da sucessão a Silas no comando técnico, que custou 10 milhões de euros ao clube 'leonino'.

"Se este treinador fosse apresentado em outro clube e em outro país seria uma grande jogada, aqui é um grande risco. Um treinador com um futebol apoiado na formação, sem medo de formar, de lançar e potenciar jogadores. O que, por vezes, é barato sai caro, o que por vezes é, aparentemente, caro sai barato. O critério foi a competência", declarou.