Covid-19

A alteração do horário e das condições de visitas aos doentes internados e a realização de consultas não presenciais são algumas das medidas hoje aprovadas pelo Hospital de São João, no Porto, para prevenir a transmissão do Covid-19.

Segundo informação divulgada hoje pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), o conjunto de medidas, que entra em vigor na sexta-feira, determina que as visitas ocorram entre as 12:00 e as 19:00, não sendo "autorizada a entrada de mais do que uma pessoa em simultâneo e no máximo poderá haver duas visitas por dia a cada doente".

"Excecionalmente", refere o CHUSJ, "será autorizada a entrada de duas pessoas em simultâneo, em situação de pessoas com necessidades especiais".