A Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) manifestou hoje "indignação e repúdio" pela contratação de Rúben Amorim para o Sporting e com a sua sucessão por Custódio no Sporting de Braga.

Em dois comunicados, um para cada contratação, são apelidadas de "tristes episódios" as duas contratações, considerando que estas desprestigiam "a imagem do futebol português e desvirtuam a verdade desportiva".

"Lamentamos que num país com os melhores jogadores e treinadores do mundo, se continue a assistir, impunemente, a constantes atropelos à lei e ao Regulamento de Competições da Liga, desconsiderando - desvalorizando até - o esforço dos treinadores cumpridores", pode ler-se no documento.