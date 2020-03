Actualidade

A China Three Gorges (CTG) Europe vendeu 65.820.000 ações da EDP, que representam 1,8% do capital da energética portuguesa, encaixando 292,9 milhões de euros com esta alienação, segundo um comunicado ao mercado.

A venda das ações resulta de uma transação "realizada fora de mercado em 26 de fevereiro e unicamente sujeita aos mecanismos de liquidação física e financeira aplicáveis, tendo as ações sido vendidas pelo preço unitário de 4,45 euros por ação", lê-se na informação divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A EDP indica também que "considerando que a signatária era titular, em momento anterior ao da transação, de 850.777.024 ações representativas de 23,27% do capital social da EDP, após a transação passou a mesma entidade a deter 784.957.024" títulos, ou seja, 21,47% da elétrica, segundo o comunicado, continuando a ser a maior acionista da energética.