Covid-19

O comissário Europeu da Economia, Paolo Gentiloni, disse hoje que os países da União Europeia terão de implementar medidas para garantir a liquidez das empresas, especialmente as pequenas e médias, em resposta ao surto do novo coronavírus.

"Trabalharemos com os nossos Estados-membros e com os nossos parceiros internacionais para estar na primeira linha dos acontecimentos. As medidas de política económica têm que ser implementadas no momento adequado, nem demasiado cedo nem demasiado tarde", disse hoje o responsável italiano num encontro com a confederação patronal europeia BusinessEurope.

Na mesma ocasião, citado pela agência Efe, Paolo Gentiloni considerou que a epidemia do novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, "deveria ser uma chamada de atenção" para que os países europeus coordenem as suas políticas orçamentais.