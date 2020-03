Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje a realização da despesa, em montante não divulgado, para o arrendamento do Centro Cultural de Belém visando a instalação da presidência portuguesa da União Europeia, no primeiro semestre de 2021.

"Foi autorizada a realização da despesa destinada a suportar os encargos decorrentes do contrato de arrendamento a celebrar com a Fundação Centro Cultural de Belém com o objetivo de instalar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, que terá lugar no 1.º semestre de 2021, no Centro Cultural de Belém", refere o comunicado do conselho de ministros hoje realizado.

Questionada pela agência Lusa sobre eventuais consequências no funcionamento das instalações, fonte oficial do Centro Cultural de Belém (CCB) disse que "a Presidência Portuguesa da União Europeia não terá impacto na oferta cultural e eventos de outra natureza programados para os Auditórios do CCB, na Garagem Sul e no Museu Coleção Berardo".