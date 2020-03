Actualidade

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, apelou hoje aos produtores para que pensem "de uma maneira mais aberta", procurem financiamento em "contactos internacionais" a quem apresentem "histórias vencedoras".

"Não estamos a viver uma idade do ouro do audiovisual em Portugal. Estamos a viver uma oportunidade de um caminho que pode começar agora", afirmou Nuno Artur Silva, no encerramento do sexto Encontro de Produtores Independentes de Televisão, hoje, em Lisboa.

Para o secretário de Estado, "há na História de Portugal mil histórias para acionar, do ponto de vista das séries, dos filmes, dos documentários", e o desafio dos produtores é conseguir apresentar "uma ideia vencedora" a novos financiadores, nomeadamente as plataformas de exibição em 'streaming'.