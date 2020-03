Covid-19

O externato Grão Vasco, em Lisboa, vai estar encerrado na sexta-feira, como medida preventiva, depois de a mãe de um aluno ter sido hospitalizada com coronavírus, disse à agência Lusa o diretor do estabelecimento.

Neste estabelecimento de ensino particular, localizado na zona de Benfica, estudam cerca de duas centenas de crianças do pré-escolar ao primeiro ciclo do ensino básico.

Em declarações à agência Lusa, o diretor do externato Grão Vasco, Rogério Cândido, ressalvou que o encerramento "é preventivo" e servirá para desinfetar as instalações.