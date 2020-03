Covid-19

O ministro da Economia considerou hoje ser "normal" as medidas anunciadas pela TAP para reduzir a sua operação e custos, sublinhando que se trata de uma atividade de gestão, tendo em conta os impactos provocados pelo novo coronavírus.

"No setor das viagens e do alojamento estamos a ter uma quebra muito grande de procura. E, portanto, se uma empresa de transporte aéreo de repente tem voos marcados em que tem muito poucos passageiros ou, se calhar, não tem passageiros, é normal que adote medidas para reduzir a sua atividade e custos, de tal maneira que não faça determinados investimentos que iriam exigir um esforço de tesouraria nesta altura", afirmou Siza Vieira, que falava aos jornalistas, em Lisboa, à margem da apresentação do plano de ação para a transição digital.

Para o governante as medidas anunciadas pela comissão executiva da TAP fazem sentido e refletem a atividade de gestão da empresa.