Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje importante "haver coesão da equipa e não propriamente modificações" durante a batalha contra o novo coronavírus, afirmando que até agora "houve uma capacidade de resposta bastante, suficiente e positiva".

Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado pela ministra da Saúde, esteve esta tarde, sem comunicação social, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, para visitar três doentes infetados com o novo coronavírus, tendo visto estes pacientes "através de um ecrã e falando com eles por intercomunicador".

Depois desta visita, o Presidente da República esteve na sessão de encerramento de uma conferência promovida pelo Público no âmbito dos 30 anos do jornal, em Lisboa, tendo sido questionado sobre a nomeação feita pelo Governo de um novo conselho de administração para os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), entidade responsável pela Linha SNS 24, durante o surto do novo coronavírus.