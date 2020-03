Actualidade

A Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe deteve hoje o suspeito do homicídio de uma portuguesa residente naquele país, na passada segunda-feira, tratando-se de um funcionário do hotel que a vítima geria, disse à Lusa fonte policial.

O homem, que se encontrava "em parte incerta" desde o crime, foi detido hoje e será submetido a interrogatório judicial na sexta-feira, adiantou a mesma fonte.

Uma mulher luso-são-tomense foi encontrada morta, com sinais de violência, na segunda-feira à noite, no seu gabinete no hotel que administrava, no norte da ilha são-tomense.