Covid-19

O ministro das Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial, Gabriel Obiang Lima, adiou a realização da Exposição e Fórum sobre Investimento no Petróleo Africano, marcado para junho, para novembro de 2020, devido ao novo coronavírus.

Num comunicado hoje divulgado, a organização do Ano de Investimentos da Guiné Equatorial, responsável pela gestão do evento, anunciou que decidiu adiar a Exposição e Fórum sobre Investimento no Petróleo Africano de 01 e 02 de junho de 2020 para 25 e 26 de novembro, realizando-se assim aquando do Fórum Económico de África.

"A decisão integra uma estratégia que vai permitir que a Guiné Equatorial mantenha o ritmo para o seu compromisso com os investidores globais sob o Ano do Investimento, enquanto acomoda as atuais restrições às viagens devido ao coronavírus", refere o comunicado.