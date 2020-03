Operação Marquês

O advogado de José Sócrates criticou hoje o facto de os procuradores do Ministério Público não se terem debruçado no debate instrutório sobre as provas e indícios que suportam a acusação da Operação Marquês.

"Fiquei surpreendido com as alegações do procurador na medida em que estava à espera que o Ministério Público se pronunciasse sobre as provas que tem, as evidências que tem para este processo para sustentar a acusação", declarou Pedro Delille à saída do tribunal, no Campus de Justiça, em Lisboa.

Nas palavras do advogado que defende o antigo primeiro-ministro "aparentemente o senhor procurador está apaixonado pela acusação que fez e esteve horas a explicar o que escreveu".