Guiné-Bissau/Eleições

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) comunicou hoje, numa nota escrita, estar decidido a "tomar medidas apropriadas contra os que ameaçam a estabilidade e a ordem constitucional" na Guiné-Bissau.

A ONU pratica um regime de sanções contra a Guiné-Bissau desde 2012, controlado por um comité de sanções.

Num comunicado divulgado hoje, após uma reunião à porta fechada na sede da ONU, o Conselho de Segurança voltou a pedir uma "solução pacífica" da crise na Guiné-Bissau, por meio do diálogo, e aconselhou que as partes se "abstenham de ações e declarações que possam exacerbar ainda mais as tensões".