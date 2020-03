Covid-19

As autoridades de saúde sul-coreanas anunciaram hoje 518 novos casos de contágio pelo novo coronavírus, elevando para 6.284 o total de infetados no país, onde já morreram 42 pessoas com a doença Covid-19.

Os números divulgados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças Contagiosas da Coreia do Sul (KCDC) referem-se a todos os casos registados desde a meia-noite de quarta-feira até às 00:00 de quinta-feira.

Durante este período foram registadas cinco novas mortes.