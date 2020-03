Actualidade

O Governo venezuelano condenou hoje a decisão do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de renovar o decreto que declara a Venezuela como uma ameaça para a segurança dos EUA.

"O Governo da República Bolivariana da Venezuela rejeita, mais uma vez, a acusação infame, opressiva e irracional do presidente dos EUA contra a Venezuela, de ser uma ameaça (...) extraordinária para o seu país, para assim justificar toda a série de ataques e crimes que lesam a humanidade, como as medidas coercivas unilaterais que Washington aplica desde 2015", explica um comunicado divulgado pelo Ministério de Relações Exteriores (MRE) venezuelano.

Segundo o MRE, "com um golpe, o governo supremacista da Casa Branca reitera a sua intenção de promover a violência na Venezuela, não reconhecer as suas instituições democráticas e a vontade do seu povo, de sujeitar todo o povo venezuelano a qualquer castigo coletivo até conseguir uma mudança de governo favorável aos seus interesses".