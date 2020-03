Covid-19

As autoridades sul-coreanas vão convocar o embaixador japonês para protestar contra as medidas "irracionais" de quarentena impostas, devido ao surto do novo coronavírus, às pessoas que chegam ao Japão através da Coreia do Sul.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, anunciou que qualquer pessoa que chegasse ao arquipélago e tivesse estado recentemente na China ou na Coreia do Sul deveria passar 14 dias em quarentena.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul instou Tóquio a rever essas medidas "irracionais e excessivas", acrescentando que convocou o embaixador japonês para abordar etsa matéria.