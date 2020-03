Actualidade

A população de Macau era, no final do ano passado, de 679.600 pessoas, mais 12.200 do que em 2018, num território com pouco mais de 30 quilómetros quadrados, indicam dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com a Direção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC), a população feminina representou 53,3% da população total do território em 2019.

Os idosos, com 65 anos ou mais, representavam 11,9% da população, mais 0,8 pontos percentuais relativamente a 2018.