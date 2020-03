ModaLisboa

A 54.ª edição da ModaLisboa prossegue hoje, na zona do Campo de Santa Clara, com a final do concurso Sangue Novo, a apresentação das coleções de Carolina Machado, Duarte, Valentim Quaresma e Carlos Gil, e atividades abertas ao público.

Esta edição arrancou na quinta-feira, nos Paços do Concelho, e hoje 'muda-se' para a zona do Campo de Santa Clara, onde decorre a Feira da Ladra, mais especificamente para o Mercado de Santa Clara e as antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento (OGFE).

Hoje, acessíveis apenas por convite, na sala de desfiles das antigas OGFE, serão apresentadas as coleções de Carolina Machado, Duarte, Valentim Quaresma e Carlos Gil. Além disso, decorre a final do concurso Sangue Novo.