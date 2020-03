Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, a cair 2,28%, para os 4.748,26 pontos.

Na quinta-feiram a bolsa de Lisboa encerrou com uma descida no índice PSI20 de 2,20% para 4.858,80 pontos, em linha com as principais bolsas europeias, pressionadas essencialmente pela banca.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, só a EDP Renováveis subiu (0,30% para 13,16 euros).