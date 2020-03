Actualidade

A associação ambientalista Quercus considera "uma má opção" a localização do terminal de contentores do Barreiro, independentemente do local onde será construído o aeroporto do Montijo e defendeu uma abordagem estratégica em torno do estuário do Tejo.

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação assumiu na quinta-feira que o terminal de contentores do Barreiro "não avançará", depois de ter sido emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável.

O chumbo da DIA referente ao projeto, previsto para os terrenos industriais da baía do Tejo, data de dezembro de 2019 e foi avançado na semana passada pelo jornal O Setubalense, que referiu o "indeferimento" para o pedido de licenciamento da obra, "por não estarem garantidos os requisitos definidos na legislação aplicável".