Actualidade

O 'rapper' Estraca edita hoje um novo álbum, "Dar Vida", no qual continua a professar o hip-hop clássico, com rimas interventivas, ao qual juntou uma 'vibe' mais africana, e que conta com convidados como Selma Uamusse e Matay.

Estraca (Carlos Guedes), de 22 anos, começou a divulgar temas de "Dar Vida" há cerca de um ano, o que faz com que este disco seja "quase como uma compilação". "Boom Bap", o nono e último tema no alinhamento, foi o primeiro a surgir, em janeiro do ano passado.

Os nove temas juntos formam um disco "mais maduro, mais crescido" do que o álbum de estreia do 'rapper', "Estraca", editado em 2018.