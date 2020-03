Covid-19

Um homem de 87 anos que deu entrada no domingo com uma pneumonia num hospital de Saragoça é a quinta vítima mortal em Espanha do novo coronavírus, anunciou hoje o departamento de Saúde do Governo regional de Aragão.

Esta é a segunda morte anunciada hoje, depois de esta manhã se ter sabido do falecimento de um homem de 76 anos num lar de terceira idade de Valdemoro, nos arredores de Madrid.

Os casos do novo coronavírus tinham subido para 234 em Espanha na quinta-feira a meio do dia, mas entretanto já foram revelados novos infetados que irão atualizar os números que são revelados diariamente ao fim da manhã pelas autoridades sanitárias espanholas.