Covid-19

O primeiro caso de contaminação com o coronavírus no Vaticano foi registado no pequeno centro médico localizado dentro da cidade-Estado, que anunciou hoje ter de encerrar portas temporariamente para desinfeção, mantendo só as emergências abertas.

"Todos os serviços de consultas deste centro foram temporariamente fechados para limpar as instalações após a descoberta ontem (na quinta-feira) de um caso positivo de Covid-19 num paciente", disse porta-voz do pequeno estado dirigido pelo papa, Matteo Bruni.

O Vaticano tem cerca de 1.000 moradores e, segundo a mesma fonte, "todos os doentes que passaram pelo centro médico estão a ser avisados".