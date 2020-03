Covid-19

O ministro da Saúde da Sérvia anunciou hoje ter sido detetado no país o primeiro caso de uma pessoa infetada pelo surto de coronavírus num homem que regressou recentemente de uma viagem à Hungria.

"O primeiro caso de coronavírus foi confirmado na Sérvia. É um homem de 43 anos, de Subotica (norte), que recentemente esteve na Hungria, em Budapeste", disse Zlatibor Loncar, em conferência de imprensa hoje realizada.

O homem está em isolamento no hospital Subotica e o seu estado de saúde é bom, referiu o ministro, acrescentando que as pessoas com quem o doente entrou em contacto já foram submetidas a análises.