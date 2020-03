Covid-19

As instituições de resposta social, incluindo as de apoio aos idosos, devem preparar planos próprios de contingência face ao novo coronavírus, tendo em conta as orientações da Direção-geral de Saúde, segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Numa resposta enviada à Lusa sobre as medidas a serem adotadas pelas instituições do setor social que prestam serviços do âmbito da segurança social relativos a crianças, jovens, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, o ministério indicou que "estão ser tomadas medidas a diferentes níveis para acautelar as necessidades do setor social e solidário, prestando toda a informação".

A metodologia adotada, segundo o ministério, inclui ações de "formação em cascata" junto dos parceiros do Conselho Nacional de Cooperação do setor solidário e social e outras entidades identificadas como relevantes neste âmbito.