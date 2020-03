Actualidade

Pelo menos 27 pessoas morreram e 55 ficaram feridas num tiroteio hoje num encontro em Cabul, capital do Afeganistão, que contou com a presença de Abdullah Abdullah, chefe do Governo afegão, e outras autoridades que não ficaram feridas.

"Após o ataque, o serviço de ambulâncias de Cabul transportou 27 mortos e 55 feridos para os nossos hospitais", indicou o porta-voz do Ministério da Saúde Pública do Afeganistão, Wahidullah Mayar, à agência de notícias Efe.

O tiroteio, cuja autoria é desconhecida, começou por volta das 11:20 locais (06:50 em Lisboa), quando o presidente do Conselho Superior da Paz, Karim Khalili, proferiu um discurso por ocasião do aniversário da morte do líder da comunidade xiita hazara Abdul Ali Mazari, indicou o Ministério do Interior do Afeganistão.