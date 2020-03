Grécia

O Produto Interno Bruto (PIB) grego cresceu 1,9% em 2019, ao mesmo ritmo que no ano anterior, para 194.387 milhões de euros, segundo dados provisórios publicados hoje pela agência de estatísticas grega (Elstat).

No último trimestre de 2019 o PIB contraiu-se 0,7% face ao trimestre anterior e aumentou 1% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, segundo os dados provisórios corrigidos das variações sazonais.

Segundo os dados atualizados dos primeiros três trimestres de 2019, o PIB aumentou 0,2% no primeiro; 1% no segundo e 0,4% no terceiro, face aos respetivos períodos precedentes.