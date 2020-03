Covid-19

O petróleo Brent estava hoje a cair quase 6%, a cotar-se em torno dos 47 dólares no mercado de futuros de Londres devido à contração da procura face à propagação do novo coronavírus.

O preço do barril de petróleo do mar do Norte para entrega en maio desceu para 47,1 dólares cerca das 10:38 de Lisboa no ICE, menos 5,78% do que no encerramento de quinta-feira, quando terminou a 49,99 dólares (menos 2,23% que na quarta-feira).

A cotação do Brent mantém-se em baixa apesar da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pretender aprovar com os aliados liderados pela Rússia um corte da produção adicional de 1,5 milhões de barris por dia.