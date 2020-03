Covid-19

A organização do Congresso Internacional de Quadros Cabo-verdianos, previsto para a cidade da Praia de 21 a 23 de maio, anunciou hoje o adiamento do evento para outubro, devido ao alastramento da epidemia do novo coronavírus.

Em comunicado, a organização do evento, que conta com o alto patrocínio do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e que deveria juntar na capital 250 quadros que residem na diáspora, justifica a decisão de cancelar e remarcar o congresso em função das "orientações da Organização Mundial de Saúde" face à epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus.

O evento previa contar com a participação de 500 pessoas, metade dos quais quadros cabo-verdianos que trabalham em 25 países.