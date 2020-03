Actualidade

O Tribunal de Loures absolveu hoje a mulher acusada de em 2015 matar um homem e deixar o corpo numa mala de viagem num descampado em Loures, alegando não haver prova "segura e suficiente" para condenar a arguida.

A mulher, que se encontrava em liberdade com termo de identidade e residência, estava acusada por quatro crimes: homicídio qualificado, profanação de cadáver (estes em coautoria), burla informática e furto.

Hoje, na leitura do acórdão, a juíza Ana Clara Baptista começou por falar para os familiares da vítima, José Lavos, sublinhando que poderiam ter "dificuldade em compreender as dinâmicas processuais", tendo em conta a mágoa e a dor por que estão a passar, mas referindo que as regras processuais "dão a garantia de que todos são tratados pela justiça de igual forma".