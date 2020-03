Actualidade

Lisboa, 06 mar 2020 - O parlamento travou hoje quatro projetos de lei, do PCP, BE, Verdes e PAN, para reduzir as embalagens nos produtos de consumo, com os restantes partidos a invocarem razões de mercado e de harmonização com as regras europeias.

PS e PSD afirmaram acompanhar o espírito das propostas, destinadas a reduzir a quantidade de plástico a embalar produtos, mas recusaram votá-las favoravelmente porque iriam, argumentaram, causar distorções no mercado e penalizar as empresas do setor da embalagem.

O socialista José Manuel Carpinteiro afirmou que é preferível esperar pela nova legislação europeia sobre embalagens e a sua transposição para as leis portuguesas, considerando que legislar agora seria "contraindicado".