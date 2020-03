Covid-19

A epidemia causada pelo novo coronavírus provocou a morte de 124 pessoas dos 4.747 casos confirmados no Irão, anunciou hoje o Ministério da Saúde iraniano num novo balanço.

O número de novas infeções (1.234) nas últimas 24 horas duplicou em relação ao dia anterior, um dado que o Ministério da Saúde atribui à existência de mais laboratórios capazes de diagnosticar a doença.

Dos novos casos confirmados, 17 morreram, enquanto um total de 913 pessoas já recuperaram do Covid-19 no país, onde a maioria das infeções está registada na cidade de Teerão, com 1.413, seguida por Qom, com 523.