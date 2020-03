Actualidade

Pelo menos um polícia morreu após um duplo atentado suicida que atingiu as forças da ordem em frente à embaixada norte-americana em Tunes e deixou outros quatro polícias e um civil feridos, anunciou o Governo.

A notícia de que um agente morreu foi avançada pelo Ministério do Interior tunisino, que antes tinha anunciado que cinco polícias e um civil tinham ficado feridos após dois bombistas suicidas detonarem os explosivos nas proximidades da embaixada dos Estados Unidos na capital da Tunísia.

De acordo com as informações do Ministério, citado pela agência de notícias Associated Press (AP), os dois atacantes morreram.