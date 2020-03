Covid-19

A ministra da Saúde informou hoje haver quatro novos casos confirmados de infeção com o novo coronavírus em Portugal, três no norte do país e um em Lisboa, que elevam para 13 o total de infetados.

"Destes quatro novos casos, três são no Norte e têm ligação epidemiológica a casos anteriores" e a Itália, disse Marta Temido aos jornalistas após uma reunião dos ministros da Saúde da UE, em Bruxelas.

Marta Temido precisou que três destes casos estão a ser acompanhados no centro hospitalar de São João, no Porto, enquanto o outro é acompanhado no centro hospitalar de Lisboa Central.