Actualidade

O parlamento rejeitou hoje projetos de lei do PCP e do BE para excecionar os hospitais da lei dos compromissos, no sentido de poderem realizar despesa com medicamentos e tratamentos sem as restrições que a legislação impõe atualmente.

Os projetos de lei foram rejeitados pelo PSD, CDS-PP e pelo PS.

O PAN anunciou que acompanhava as propostas e a Iniciativa Liberal absteve-se, alegando que o que tem de mudar é o sistema. O PEV votou a favor, bem como a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.