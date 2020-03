Actualidade

O empresário Humberto Pedrosa, que detém 50% do consórcio Atlantic Gateway, garante estar "empenhado na recuperação" da TAP, rejeitando estar em negociações para alienar a sua participação na companhia aérea.

"Não existem negociações com qualquer entidade no sentido de alienar a minha posição de 50% na Atlantic Gateway, que controla 45% da TAP", disse o empresário Humberto Pedrosa à agência Lusa, quando questionado sobre a sua continuidade como acionista do grupo.

"Não estou vendedor da minha posição na Atlantic Gateway", reforçou ainda à Lusa, acrescentando que o seu "interesse na TAP é como empresário e não como investidor financeiro".