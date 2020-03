Actualidade

O FC Porto parte na liderança para a 24.ª da I Liga de futebol, mas o treinador Sérgio Conceição garantiu hoje que ainda nada está ganho e desejou "boa sorte a todos os intervenientes" na reta final da prova.

"A cara é sempre a mesma, é a de quem quer trabalhar no limite para conseguir os melhores resultados. Não estava tudo perdido quando estávamos a alguns pontos do rival, nem agora está ganho com mais um ponto [do que o Benfica]. Há muitos pontos em disputa, vai ser um caminho difícil a percorrer", referiu o treinador.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rio Ave, relativo à 24.ª jornada da I Liga de futebol, Conceição disse que "vai ser mais um teste difícil como são todos os testes semanais que temos tido".