Actualidade

O Teatro Nacional São João (TNSJ) assinala este ano o centenário do edifício da autoria do arquiteto Marques da Silva e as celebrações arrancam este sábado, com visitas guiadas especiais à estrutura que fechará para obras em 2021.

As celebrações do centenário do TNSJ arrancam este sábado pelas 10:00, com visitas guiadas especiais apresentadas por "gente que conhece o São João de trás para a frente", designadamente Luís Soares Carneiro (10:00), João Reis (11:00), António Durães (12:00), Nuno Carinhas (15:00), Francisca Carneiro Fernandes (16:00) e Eduardo Paes Barroso, que encerra o percurso, às 17:00.

A entrada é livre e o levantamento de bilhetes é feita no próprio dia, até ao limite da lotação da sala.