Actualidade

O Movimento Marcha Lenta do IC2 sublinhou hoje a "grande adesão" ao protesto que gerou uma fila de 16 quilómetros de carros entre a Benedita e Aveiras de Cima, exigindo a reparação da via que atravessa três distritos.

O protesto que arrancou da Benedita, pouco depois das 10:00, "gerou 16 quilómetros de fila em que a grande maioria eram carros a participar na marcha lenta, o que demonstra o quanto as pessoas estão desagradadas com o estado do IC [Itinerário Complementar] 2", afirmou o porta-voz do movimento, José Belo, no final da marcha entre aquela vila e Aveiras de Cima.

Durante o percurso foi depositada uma coroa de flores no viaduto das Bocas, ao quilómetro 74, em Rio Maior, considerado um dos pontos negros da estrada por ali se terem registado vários acidentes mortais.