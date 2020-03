Actualidade

Portugal aderiu hoje a um pacto europeu para os plásticos que compromete o país com o objetivo de aumentar a reciclagem e reduzir o uso de plástico virgem em 2025.

Em declarações à agência Lusa, o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, afirmou que se pretende acabar com o plástico de uso único a partir da conceção das embalagens, declarando que "é irracional fabricar bens de uso único com um material indestrutível".

João Pedro Matos Fernandes destacou que "não é um pacto contra os plásticos, mas a pensar no futuro dos plásticos, para que não sejam de uso único" e que se pense em favorecer a reciclagem.