O treinador do Vitória de Setúbal, Julio Velázquez, disse hoje não acreditar que vá encontrar no sábado uma equipa do Benfica fragilizada, na partida da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em conferência de imprensa realizada no Estádio do Bonfim, o técnico espanhol recusou a ideia de um oponente fragilizado, depois de terem perdido a liderança do campeonato para o FC Porto na jornada passada.

"Fragilizado? Pelo contrário. Acho que vamos encontrar uma equipa ainda mais difícil do que pode ser o Benfica em dinâmica normal. Porquê? Porque tem de ganhar. Não podem perder nenhum ponto no nosso estádio e isso converte o Benfica numa equipa ainda mais difícil", afirmou.