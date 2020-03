Actualidade

Vinte anos da História de Portugal, durante a ditadura do Estado Novo, enquadram a peça "A Grande Emissão do Mundo Português" que O Teatrão, companhia de Coimbra, apresenta, nos dias 14 e 15, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.

"A Grande Emissão do Mundo Português" condensa perto de 20 anos da história de Portugal, por altura do Estado Novo (1933-1974), adianta a informação divulgada pelo teatro de Almada.

O espetáculo atravessa parte do regime autoritário e corporativista, que dominou Portugal até ao 25 de Abril de 1974, um regime sustentado na propagada, que lhe assegurou longa vida, em particular através da censura e da instrumentalização dos meios de comunicação.