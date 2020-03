Covid-19

O Governo brasileiro confirmou hoje o nono caso de coronavírus no país, registado no estado da Baía, na região nordeste, por uma paciente que regressou ao Brasil após uma viagem para Itália no final de fevereiro.

No momento, o Brasil tem 636 casos suspeitos do novo coronavírus, tendo já descartado 378 outros casos.

Segundo anunciou o Governo brasileiro, numa conferência de imprensa na quinta-feira, seis dos pacientes infetados estão no estado de São Paulo, um no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo e, agora, um no estado da Baía.